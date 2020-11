Giulianova, lunedì 9 riapre scuola di Colleranesco

(ANSA) - GIULIANOVA, 08 NOV - Dopo anni di attesa e lo stop dovuto all'emergenza sanitaria, lunedì 9 novembre riaprirà la scuola di Colleranesco, frazione di Giulianova (Teramo). In questi giorni sono stati ultimati gli interventi di rifinitura da parte della ditta incaricata dei lavori e si sta procedendo alle attività straordinarie di pulizia e sanificazione, organizzazione degli spazi e disposizione degli arredi nel rispetto delle prescrizioni delle linee guida anti Covid-19. I primi a rientrare saranno i bambini delle quattro classi della Primaria, seguiti dagli alunni della Scuola dell'Infanzia.

Ulteriori interventi di riqualificazione saranno messi in cantiere nei prossimi mesi, per piazzale e recinzione. Lunedì 9, alle 8 cerimonia di riapertura con taglio del nastro, presenti il sindaco Jwan Costantini, l'assessore alla Pubblica Istruzione Katia Verdecchia, l'assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido e la Dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Giulianova 1 Carmen Di Odoardo. "Restituire questa preziosa realtà alla comunità di Colleranesco è l'emozione più bella del mio mandato - dichiara il sindaco - con la rinascita della sua scuola si riqualifica anche tutta la frazione". (ANSA).