L'Abruzzo ricorda Cicognini, premio al compositore Zambrini

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 07 NOV - A 25 anni dalla scomparsa, avvenuta il 9 novembre 1995 a Roma, il compositore abruzzese Alessandro Cicognini sarà ricordato domani a Francavilla al Mare (Chieti) dove per quasi tutta la vita mantenne la sua residenza, nella villa 'La Romita'. Classe 1906, Cicognini è l'autore di oltre trecento colonne sonore, basti ricordare quelle per opere di Alessandro Blasetti (da 'La corona di ferro' a 'Peccato che sia una canaglia') e di Vittorio De Sica ('Sciuscià', 'Ladri di biciclette', 'Miracolo a Milano', 'Il giudizio universale'). In occasione di questa ricorrenza il direttore del "Centro Studi Nazionale Cicognini", il compositore Davide Cavuti, annuncia il conferimento del 'Premio Cicognini' 2020 al maestro Bruno Zambrini che ha firmato colonne sonore di successo e composto la musica di canzoni per Gianni Morandi, Mina, Domenico Modugno, Patty Pravo. La cerimonia di premiazione, prevista al Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, a causa delle norme anti Covid-19 non si terrà ed è comunque rinviata a data da destinarsi. "Abbiamo voluto, inoltre, conferire un premio alla memoria del maestro Detto Mariano, compositore cinematografico scomparso nel marzo scorso a causa del coronavirus" aggiunge Cavuti. Il Premio, che dalla fondazione ha la collaborazione del "Centro Sperimentale di Cinematografia" di Roma, è stato assegnato in passato anche a Ennio Morricone, Nicola Piovani e nel 2019 al violinista Uto Ughi, unico vincitore a non essere compositore cinematografico.

"Sono molto felice di aver ricevuto questo riconoscimento e di poterlo ritirare, appena sarà possibile, a Francavilla al Mare dove sono nato" commenta Zambrini, che ha firmato, tra l'altro, colonne sonore di film diretti da Pierfrancesco Pingitore, Castellano & Pipolo, Christian De Sica. (ANSA).