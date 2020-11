Covid: sindaco Giulianova, serve nuovo protocollo per scuole

(ANSA) - GIULIANOVA, 07 NOV - "Il virus corre veloce e non c'è altro tempo da perdere. Monitoraggi rapidi con corsia preferenziale per le scuole, accordo con i laboratori privati e autonomia dei dirigenti per l'attivazione della Dad nelle classi in caso di contagi". A chiederlo è il sindaco di Giulianova (Teramo), Jwan Costantini, che facendo seguito alle situazioni di criticità rilevate nel corso dell'ultimo comitato ristretto dei sindaci ed evidenziate anche dal presidente dell'Anci Abruzzo e sindaco di Teramo, sollecita la Regione Abruzzo e la Asl di Teramo per l'adozione di un nuovo protocollo operativo nelle scuole.

"A tale scopo - commenta il primo cittadino - è fondamentale che, sulla base del riscontro dei tamponi con esito di positività effettuati anche nei laboratori privati, venga attivata immediatamente la procedura di messa in isolamento delle classi interessate e di contestuale attivazione della Dad, nell'attesa delle indicazioni di carattere sanitario di competenza della Asl. Questo consentirebbe l'adozione di risposte rapide ed efficaci, come richiesto dall'aumento dei casi di contagio riscontrati, e di porre in condizioni di sicurezza l'intera comunità scolastica". (ANSA).