Torna 'IoRiparto Lab', dalle 10 si parla di 'digital divide'

(ANSA) - PESCARA, 06 NOV - Torna 'IoRiparto Lab', osservatorio sul mondo economico e sociale italiano dedicato alle "Storie di chi non si ferma". Dopo i primi eventi online dedicati a turismo, salute, economia, è la volta della tecnologia. Appuntamento in diretta streaming venerdì 6 novembre: format di 300 secondi per argomentare il proprio topic, sala di ritrovo live, l'Oiko bar, dove i relatori possono socializzare a distanza, e un Quaderno che lascia aperti spunti di riflessione. Tema portante è "Digital Abruzzo, Includi ed impera". L'appuntamento, in partnership con Digital Valley Abruzzo, Siscom e TecnologiePM e in collaborazione con Oiko Service, è alle 10, in diretta su www.ioriparto.it e sulle pagine Facebook e LinkedIn. Saranno ospiti: Filippo Spiezia, fondatore di Digital design days, Nicola Falasca, fondatore di Digital valley; previsti collegamenti con Google e Philips e con sindaci. I partecipanti si confrontano sugli aspetti tecnici della digitalizzazione, tra funzionamento delle connessioni, requisiti base per procedere al cablaggio, informazioni corrette da conoscere sulle tecnologie di rete come il 5G, fino all'open innovation. "In Abruzzo il divario è ancora netto rispetto ad altre esperienze, sia per una bassa diffusione di software sia per uno squilibrio tra aree urbane e aree interne. Un disallineamento ancor più visibile nella pubblica amministrazione locale, dove infrastrutture di rete datate e scarso utilizzo di nuovi servizi di comunicazione sono ostacolo evidente al rispetto del principio di uguaglianza tra cittadini nell'utilizzo dei servizi pubblici digitali" dice Nicola Falasca, fondatore di Digital valley. (ANSA).