Pallanuoto: Ruscitti arriva al Club Aquatico Pescara

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Si avvicina l'inizio, pur tra le difficoltà della pandemia, della stagione pallanuotistica. In vista di una sempre più probabile inclusione nel campionato nazionale di serie B, il Club Aquatico Pescara Un nuovo aggiunge all'organico un nuovo importante tassello. Si tratta di Ludovico Ruscitti, classe 1998, nato nelle giovanili del Pescara sotto la guida del pluriolimpionico Marco D'altrui.È stato tra gli artefici della promozione del Pescara Pallanuoto in A2 e della salvezza dell'anno successivo. Vanta anche esperienze internazionali: negli ultimi 3 anni ha giocato nel campionato ungherese Országos Bajnokság I/B con le squadre Semmelweis Vizilabda Club e BME Vizilabda Club. Rientra in Italia alla corte del Club Aquatico. "Sono contento - queste le prime parole del neo atleta degli arancioni - di aver accettato questo progetto, qui ritrovo i miei amici nonché vecchi compagni di tante avventure". (ANSA).