Covid:summit Marsilio e Verì con dg Asl abruzzesi

(ANSA) - L'AQUILA, 06 NOV - Summit politico e tecnico nel pomeriggio a Pescara per fare il punto sulla gestione dell'emergenza da Covid-19 che in Abruzzo fa registrare numeri in salita da parecchi giorni: il presidente, Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, ha convocato i quattro direttori generali delle Asl abruzzesi, Roberto Testa (L'Aquila), Thomas Schael (Chieti), Maurizio Di Giosia (Teramo) e Vincenzo Ciamponi (Pescara), oltre all'assessore alla Salute Nicoletta Verì, della Lega, e al direttore del Dipartimento regionale Salute, Claudio D'Amario.

In particolare, il governatore ha chiesto con decisione ai manager di mettere in campo ogni azione per aumentare i posti letto di terapia intensiva e di fare molta attenzione alla gestione e alla trasmissione dei dati sul contagio al Ministero: quest'ultima raccomandazione è stata formulata perché potrebbe portare come conseguenza l'inasprimento della condizione della Regione che nell'ambito della stretta decisa nel Dpcm che entra in funzione questa sera, è stata inserita tra i territori con zona gialla. (ANSA).