Rifiuti, 'Junker' a Collecorvino, per differenziare con un clic

(ANSA) - COLLECORVINO (PESCARA), 05 NOV - Il Comune di Collecorvino (Pescara), in collaborazione con Rieco Spa, ha messo a disposizione 'Junker', servizio fruibile tramite app (per smartphone Android o Apple) che riconosce con un clic il tipo di rifiuto da gettare e dice come smaltirlo, in base alla normativa del territorio dell'utente, semplicemente scansionando il codice a barre del prodotto o dell'imballaggio: Junker lo individua grazie a un database di oltre un milione e mezzo di prodotti, aggiornato quotidianamente anche grazie al contributo degli utenti. Se il prodotto scansionato non viene riconosciuto, l'utente può trasmetterne la foto alla app e ricevere la risposta in tempo reale, mentre la referenza viene aggiunta a quelle esistenti. Junker consente anche di comunicare informazioni quali: ubicazione dei punti di raccolta, calendari del porta a porta, indicazioni per rifiuti speciali, segnalazione degrado. "Siamo entusiasti di promuovere la tecnologia al servizio dell'ecologia - dice l'assessore Orlando Simone - Obiettivo finale è migliorare il territorio di Collecorvino sotto il profilo ecologico ambientale e sostenibile partendo dai piccoli gesti quotidiani". (ANSA).