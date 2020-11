Positivo Covid va a fare la spesa, denunciato nel Teramano

(ANSA) - CROGNALETO, 05 NOV - Nonostante fosse risultato al Covid-19 era uscito di casa per fare compere. E così per un 60enne di Nerito di Crognaleto (Teramo), è scattata la denuncia.

L'uomo è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Nerito nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato a verificare l'attuazione delle misure per il contenimento e contrasto al diffondersi del Coronavirus, con i militari che hanno accertato come l'uomo, che stava tornando a casa dopo aver fatto compere, avrebbe dovuto in realtà essere in isolamento in quanto positivo al tampone. Per questo il 60enne è stato denunciato per inosservanza del divieto di mobilità. (ANSA).