Bpb:Confassociazioni,allarme Abruzzo,chiudono decine filiali

(ANSA) - PESCARA, 05 NOV - "Chiusura di decine di filiali e conseguente ricollocamento di numerosi dipendenti". Sono gli effetti che potrebbero ricadere sull'Abruzzo con il nuovo piano industriale e il rinnovo delle cariche sociali della Banca Popolare di Bari che hanno "portato a una proposta di ristrutturazione dell'istituto di credito". Lo evidenzia la neo costituita Confassociazioni Abruzzo lanciando un appello al dialogo per "far luce sul riassetto della Banca Popolare di Bari e aprire un canale di comunicazione su più livelli per proporre nuove idee e soluzioni per la salvaguardia del territorio".

"Al 31 dicembre 2018 - recita una nota - la Banca Popolare di Bari contava 291 filiali sul territorio nazionale di cui 97 solo in Abruzzo. Ciononostante, il nuovo piano industriale, che verrà avviato a dicembre, vedrà la chiusura di 31 filiali sul solo territorio abruzzese, 20 delle quali ex Banca Tercas e 3 ex Caripe. Una chiusura che interesserà più di 60 unità lavorative.

Si tratterebbe di un danno per molte famiglie con ricadute sul tessuto sociale, economico e imprenditoriale della regione.

Danno che corre il rischio di tramutarsi in una profonda lesione, dopo che nessun rappresentante abruzzese è stato eletto nel consiglio di amministrazione".

Secondo uno studio del Cerved Industry Forecast, fa sapere Confassociazioni, "l'Abruzzo potrebbe arrivare a perdere quasi 9 miliardi e mezzo di fatturato nel periodo 2020-21. Come Confassociazioni Abruzzo, in rappresentanza dei nostri quasi 12mila iscritti - dichiara il presidente Claudio Boffa - metto a disposizione il nostro know-how per ragionare insieme sul futuro, da veri e propri azionisti del territorio". (ANSA).