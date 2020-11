Sbarca a L'Aquila app contro sprechi alimentari

(ANSA) - L'AQUILA, 04 NOV - 'Too Good To Go', l'app che permette a commercianti e ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata, arriva ufficialmente anche a L'Aquila, con l'obiettivo di sostenere commercianti e ristoratori e riavvicinare i cittadini agli esercizi commerciali di prossimità in sicurezza. La iniziativa è tesa a combattere lo spreco alimentare: ogni giorno ristoratori e commercianti possono proporre le Magic Box, delle "bag" con una selezione a sorpresa di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, ma "troppo buoni per essere buttati". Tra le attività che hanno aderito al progetto figurano Bar Gelateria Duomo, Forma Contemporary Restaurant e Mercato Contadino, oltre alla grande distribuzione con Tigre L'Aquila e Carrefour, all'Aquila, e la Pasticceria Carmignani, ad Avezzano. Presente in 14 Paesi d'Europa e negli Stati Uniti, con oltre 27 milioni di utenti, più di 45mila negozi aderenti e 50 milioni di Magic Box vendute, in Italia Too Good To Go in un anno ha conquistato oltre un milione e mezzo di utenti e ha raggiunto l'importante traguardo di un milione di Magic Box vendute su tutto il territorio italiano grazie agli oltre 6.000 negozi aderenti. Con Too Good To Go gli esercenti possono inserire facilmente la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all'interno, basandosi sugli invenduti della giornata.

"E' per noi motivo di orgoglio, in un momento storico così delicato, sia per gli esercenti commerciali che per i cittadini, vedere che L'Aquila si è impegnata a combattere lo spreco alimentare aderendo alla rete di Too Good To Go, dimostrando così che questo tema sta diventando di giorno in giorno più importante per tutta la società", spiega Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go. (ANSA).