Covid:tamponi,drive-in Lanciano sarà allestito in area fiera

(ANSA) - LANCIANO, 04 NOV - Arriva anche a Lanciano una postazione per eseguire i tamponi sul controllo dei contagi da Covid. Oggi la comunicazione della Asl Lanciano - Vasto - Chieti al termine di un sopralluogo nello spazio esterno di Lancianofiera, in località Iconicella, dove il drive in verrà collocato disponendo di un ampio parcheggio che consente un flusso ordinato delle autovetture. L'intesa è stata raggiunta tra Asl, Comune e Consorzio Lanciano Fiera. Alla visita all'area espositiva erano presenti il direttore generale della Asl Thomas Schael, il vice sindaco di Lanciano Giacinto Verna, il presidente di Lancianofiera Franco Ferrante e i responsabili Asl dell'unità operative Investimenti patrimonio manutenzione, Filippo Manci, e del Servizio prevenzione e protezione, Rocco Mangifesta. Occorreranno circa tre settimane per piccoli interventi di adeguamento e per allestire l'area identificata grazie anche alla collaborazione della Protezione civile, che fornirà due strutture mobili a disposizione degli operatori addetti all'esecuzione dei tamponi. "Ho trovato grande disponibilità da parte del Comune e del presidente della Fiera - ha commentato Schael - che hanno offerto massima collaborazione per dare un servizio utile alla popolazione dell'area frentana e delle zone interne in un momento di massima diffusione della pandemia anche nel nostro territorio. Sono certo che, grazie anche all'importante supporto della Protezione civile, riusciremo ad attivare al più presto questo drive in, collocato in una zona decentrata della città e che non creerà alcun intralcio alla circolazione". (ANSA).