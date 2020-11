ANSA-IL-PUNTO/COVID Abruzzo a +423, nuovo focolaio in Rsa

(ANSA) - PESCARA, 04 NOV - Dopo il record di ieri di 601 nuovi casi, l'Abruzzo torna ai valori dei giorni scorsi. Sono 423 i contagi recenti accertati con i test delle ultime ore.

Sono emersi dall'analisi di 3.543 tamponi: è risultato positivo l'11,94% dei campioni analizzati. Si registrano quattro decessi recenti: il bilancio delle vittime arriva a quota 568. In una Rsa di Lanciano (Chieti) è stata accertata la positività di circa 90 persone: la maggior parte sono anziani ospiti della struttura.

Dei nuovi casi, 181, cioè il 42,79%, sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43. E' ancora una volta L'Aquila la località abruzzese con più nuovi casi: sono 48. A livello provinciale, l'incremento più consistente, nelle ultime 24 ore, è nell'Aquilano, con 162 casi in più, che portano il totale a 3.656.

Gli attualmente positivi sono 422 in più ed arrivano complessivamente ad 8.032. Una settimana fa erano 5.444, cioè 2.588 in meno. Nonostante il costante incremento dei casi, diminuisce lievemente il numero dei ricoveri: oggi sono 463, mentre ieri erano quattro in più. In particolare, del totale delle persone attualmente positive al virus, 427 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 36 (-2) in terapia intensiva. Tutti gli altri pazienti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 34 in più, che fanno salire il totale a 3.943.

A Lanciano preoccupa la situazione che si è creata nella Rsa "Antoniano": una novantina i casi accertati. La struttura è in regime emergenziale e di quarantena. A Montorio al Vomano (Teramo), dove è in atto un imponente focolaio, il sindaco ha disposto la didattica a distanza da domani e fino a sabato per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

In giornata il governatore Marco Marsilio ha fatto visita all'ospedale di Avezzano (L'Aquila), altra località interessata da un numero altissimo di casi. "Avezzano avrà un pronto soccorso con spazi divisi e protetti, più ampi e separati per scongiurare potenziali contagi, un potenziamento della terapia intensiva e sub intensiva con posti letto dedicati". (ANSA).