Covid: +55 casi in area Pescara-Montesilvano, +46 a L'Aquila

(ANSA) - PESCARA, 03 NOV - Nel giorno in cui l'Abruzzo, con 601 nuovi casi di coronavirus, registra il record dall'inizio dell'emergenza, sono tante le località in cui sono stati più di 20 i contagi recenti. In testa, ancora una volta, c'è L'Aquila con 46 nuovi casi. Cinquantacinque i nuovi casi nell'area urbana di Pescara: 38 nel capoluogo adriatico e 17 a Montesilvano. Ad Atri (Teramo) si registrano 39 nuovi casi. Seguono Chieti (31), Teramo, Avezzano, Ortona (21), Montorio al Vomano e Roseto degli Abruzzi (20).

A livello provinciale, il territorio con più nuovi casi, 181, è il Chietino, dove il totale sale a 2.280. Seguono il Teramano, con 160 contagi recenti (totale 3.095), l'Aquilano, 150 (3.494) e il Pescarese, 102 (2990). Ci sono poi 76 pazienti (invariato) residenti fuori regione e 185 (+8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).