Autoriciclaggio, falso e reati tributari, sequestro 1,6 mln

(ANSA) - PESCARA, 03 NOV - I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, hanno dato esecuzione ad una misura cautelare interdittiva (divieto di esercitare le funzioni direttive delle persone giuridiche e delle imprese, per la durata di un anno) nei confronti di due persone e ad un'ordinanza di sequestro preventivo di denaro, beni immobili e quote societarie per un importo complessivo di oltre 1,6 milioni di euro. Ai due indagati sono state contestate responsabilità penali per reati fallimentari e tributari, auto-riciclaggio di beni di provenienza illecita e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico. Oltre alla misura interdittiva notificata agli indagati, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno dato esecuzione al sequestro diretto e per equivalente di nove immobili (siti nelle province di Pescara, Teramo, L'Aquila e Napoli); quote societarie di nove persone giuridiche (di cui otto con sede in provincia di Pescara ed una in provincia di Roma); 17 rapporti bancari e finanziari.

