Giulianova, un progetto di 600mila euro per la piscina

(ANSA) - TERAMO, 02 NOV - Il Comune di Giulianova partecipa a due bandi nazionali e regionali con progetti destinati al potenziamento della piscina, del PalaCastrum e del campo di basket di via Mattarella. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale attraverso il delegato alla programmazione e manutenzione degli impianti sportivi Matteo Carpineta. In particolare il Comune di Giulianova parteciperà al bando ministeriale "Sport e Periferie" con un progetto di circa 600mila euro per la riqualificazione della piscina comunale, e al bando della Regione Abruzzo per ottenere contributi da destinare all'impiantistica sportiva con un progetto di di 150 mila euro per la messa a norma della tribuna del PalaCastrum, che verrà ampliata per ospitare 200 posti con la creazione di un'area pubblica destinata ai diversamente abili, e con un progetto di 100mila euro per la riqualificazione del campo da basket di via Mattarella. (ANSA).