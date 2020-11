Incidente Gran Sasso: 16enne con politraumi, operato in team

(ANSA) - TERAMO, 01 NOV - Condizioni gravissime: così il team chirurgico multidisciplinare all'opera nel reparto operatorio dell'ospedale di Teramo giudica le condizioni del 16enne di Avezzano (L'Aquila), vittima di un incidente mentre era in cordata in località Pietracamela, nel versante teramano del Gran Sasso. Il giovane ha riportato politraumi, in particolare al cranio, al torace, al bacino e all'addome: gli è stata asportata la milza e stabilizzato il bacino. Secondo quanto si è appreso, è in corso una operazione in radiologa interventistica sugli altri organi e poi sarà trasferito nel reparto di rianimazione.

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane sarebbe precipitato nel vuoto per molti metri a causa di problemi al gancio e alla corda che stava utilizzando per scalare una parete.

