Covid:Testa,su Asl L'Aquila disinformazione,si esce insieme

(ANSA) - L'AQUILA, 01 NOV - "Da questa pandemia si esce tutti insieme, senza incomprensibili, ricorrenti e dannose strumentalizzazioni e disinformazioni che rischiano di minare lo sforzo compiuto quotidianamente da tutti gli operatori della nostra Azienda. Non ci facciamo e non ci faremo trascinare in sterili polemiche ormai quasi quotidiane alimentate anche da localismi e campanilismi; il tempo, poco e prezioso, deve essere utilizzato da chi ha un ruolo di governo per arginare l'epidemia e per offrire agli utenti servizi sanitari migliori".

Così in una nota il manager della Asl provinciale dell'Aquila, Roberto Testa, sulle critiche e le polemiche piovute addosso all'Azienda, in particolare da parte del Pd, per la gestione della emergenza che nel territorio provinciale è segnata da una continua impennata dei contagi.

"Non solo la nostra Provincia e l'Abruzzo -continua il dg - stanno affrontando questa difficile situazione, senza precedenti negli ultimi cento anni, ma l'Italia e il Mondo intero, con milioni di contagiati. La presa d'assalto dei pazienti ai Pronto Soccorso, tutti in estrema difficoltà, è un comportamento generalizzato e riguarda tutte le Regioni italiane. Identica criticità a livello nazionale per quanto concerne i tracciamenti, a causa dei numeri giornalieri sulle nuove positività, che ha spinto il Governo nazionale a intervenire con nuove, urgenti misure organizzative e operative. Questo quadro deve indurre tutti ad una profonda riflessione, ad assumere atteggiamenti adeguati alla gravità della situazione ed evitare di incorrere nell'errore già dipinto dal Manzoni, quello della ricerca di uno più capri espiatori".

Secondo Testa, sono state fatte "assunzioni e stabilizzazioni di personale, potenziamento dei servizi e dei posti letto per Covid, quasi 6 milioni in investimenti in tecnologie, 20 in edilizia sanitaria". In particolare, le 7 Usca (Unità speciali di continità assistenziali) che operano in provincia hanno 41 medici ed avranno un incremento di 13 infermieri con le assunzioni che tra breve si faranno.(ANSA).