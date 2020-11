Covid: nuovo record in Abruzzo, +489, positivo 15% tamponi

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Sono 489 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. È il dato più alto di sempre. Sono emersi dall'analisi di 3.276 tamponi: è risultato positivo il 14,93% dei campioni analizzati, percentuale record a livello regionale. Si registrano anche quattro decessi: il bilancio delle vittime sale a 554.

I nuovi pazienti hanno età compresa tra i dieci mesi e i cento anni. Dei nuovi casi, 224)l sono residenti o domiciliari in provincia dell'Aquila, 102 in quella di Pescara, 75 nel Teramano e 64 nel Chietino, mentre per 21 sono in corso accertamenti sulla provenienza. (ANSA).