Covid: Errico, bene Mibact per scuole danza private

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - Le scuole di danza private sono state riconosciute dal MIBACT. Il Ministro Dario Franceschini ha destinato 10 milioni di euro, su richiesta di AIDAF (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione)-AGIS (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) in aiuto alle scuole di danza private, non afferenti al Coni. "Un risultato storico, ottenuto dopo tanti anni di battaglie e interlocuzioni parlamentari, che riconosce finalmente l'identità artistica delle scuole di danza private" dice l'aquilana Loredana Errico, vice presidente di AIDAF- AGIS. "Questo riconoscimento premia la perseveranza e la coerenza di AIDAF - AGIS, in collaborazione con FEDERVIVO, che si è sempre battuta affinché fosse il Mibact il nostro Ministero di riferimento. Le scuole di danza private svolgono un ruolo essenziale nella formazione di molti danzatori e danzatrici". Franceschini ha firmato il Decreto che assegna il contributo a fondo perduto alle scuole di danza private non facenti capo allo Sport. L'unico settore che, nel periodo Covid, era rimasto escluso da qualsiasi tipo di sostegno. (ANSA).