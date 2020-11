Covid: attivati 211 posti letto ospedali provincia L'Aquila (2)

(ANSA) - L'AQUILA, 01 NOV - Per il comparto finora sono stati assunti 123 infermieri, tra tempo indeterminato e determinato e, per reclutarne altri, sono in via di espletamento procedure, sia di concorso pubblico sia di avviso. Trentuno gli operatori socio-sanitari stabilizzati, mentre per altre 66 unità del profilo da infermiere a breve è prevista la firma del contratto. Infine, oltre a confermare "in toto" il personale del comparto in regime di somministrazione (358 unità di vari profili professionali), si è provveduto a potenziarne i profili del ruolo sanitario e tecnico in questo ultimo periodo di emergenza sanitaria con assunzioni di ulteriori 25 infermieri e 30 operatori socio sanitari. Sul fronte della edilizia sanitaria sono stati investiti 20 milioni di euro per numerosi lavori, che si trovano in diversi stati di avanzamento, tra la progettazione e l'ultimazione; oltre 2 milioni sono stati spesi per interventi effettuati nella manutenzione, al di fuori di quella ordinaria. Sono stati avviati, nel rispetto della tempistica prevista comune a tutte le Asl regionali, le procedure per il potenziamento delle Terapie Intensive, Subintensive e dei Pronto Soccorso dei Presidi dell'Azienda.(ANSA).