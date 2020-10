Covid: tre positivi al Comune di Teramo

(ANSA) - TERAMO, 31 OTT - Sono tre i casi positivi al Coronavirus registrati al momento al Comune di Teramo: un dipendente dell'ufficio tecnico, che era già in isolamento fiduciario da giorni, e due agenti municipali i cui casi sono slegati l'uno dall'altro. A comunicarlo è il sindaco Gianguido D'Alberto che nel sottolineare come non ci sia alcun focolaio e come il Comune abbia prontamete attivato il relativo protocollo e sanificato gli ambienti, evidenzia come "l situazione, nelle diverse sedi dell'ente, è assolutamente sotto controllo; ovviamente vanno innalzate la soglia di attenzione e il rigoroso rispetto delle regole". Intanto all'inizio della prossima settimana saranno effettuati altri tamponi su persone che si ritiene possano essere state in diretto contatto con i due agenti. "Negli uffici comunali tutti i protocolli sono rispettati - conclude il primo cittadino - ma non è da escludere che a breve si dovrà per forza di cose ricorrere alla smart working, con l'inevitabile riduzione dei servizi al pubblico in presenza, sebbene ci si auguri per un periodo limitato". (ANSA).