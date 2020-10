Covid: in Abruzzo 450 nuovi casi e 8 morti

(ANSA) - PESCARA, 31 OTT - Sono 450 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.887 tamponi: è risultato positivo l'11,58% dei campioni analizzati. Si registrano otto decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 550. Gli attualmente positivi superano quota seimila.

Del totale dei nuovi positivi - i pazienti hanno età compresa tra i nove mesi e i 96 anni - 171 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 137 in provincia di Teramo, 93 nel Chietino e 59 nel Pescarese (il totale risulta superiore di 10 unità per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite). (ANSA).