Panchine lettterarie a Giulianova, dono azienda

(ANSA) - GIULIANOVA, 30 OTT - Un angolo letterario incastonato al centro della città, che celebra i grandi autori della letteratura abruzzese. A donarlo a Giulianova è stata la Citigas Coop, azienda giuliese che opera sul territorio nel settore del gas metano, che nell'ambito della diffusione e la promozione della lettura ha regalato al Comune quattro panchine letterarie recanti le citazioni estratte da opere di Gabriele D'Annunzio, Ignazio Silone, Ennio Flaiano e Donatella Di Pietrantonio.

Un'iniziativa fortemente voluta dal sindaco Jwan Costantini, che si è impegnato nella ricerca di aziende giuliesi che volessero accogliere il progetto.

In mattinata gli operai della ditta hanno provveduto ad installarle in piazza Fosse Ardeatine, alla presenza della vice Sindaco Lidia Albani, degli assessori Paolo Giorgini e Giampiero Di Candido, del funzionario dell'ufficio tecnico comunale Fabrizio Iacovoni e della presidente della Citigas Coop Liana Ciccone.

"Un gesto davvero significativo quello della Citigas Coop che, come accaduto con Europa Acciai, ha voluto dare il proprio contributo per regalare alla nostra città un'opera di pregio e riqualificazione - dichiara il sindaco Jwan Costantini - annunciamo che molto presto verranno installate altre panchine letterarie in città, frutto della generosità di altre virtuose aziende giuliesi". (ANSA).