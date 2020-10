Filovia: associazione denuncia,caos barriere architettoniche

(ANSA) - PESCARA, 30 OTT - Abbattere le barriere architettoniche sulla strada parco Pescara - Montesilvano (Pescara) su cui dovrà passare il filobus. E' quanto pretende l'associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, che ha chiesto un incontro ai dirigenti del ministero dei Trasporti e al ministro Paola De Micheli.

"Il 3 novembre - dice il presidente dell'associazione, Claudio Ferrante - il Ministero delibererà se autorizzare un'opera pubblica fuori legge e pericolosa, oppure deciderà se bisogna continuare a sperperare denaro pubblico, decidendo la continuazione dei lavori senza una specifica variante progettuale che imponga ed indichi l'abbattimento di tutte le centinaia di barriere architettoniche esistenti e costruite a regola d'arte sull'intero tracciato".

Carrozzine Determinate ricorda che sul tracciato "sono state violate tutte le norme nazionali, europee e internazionali" e che "è stata anche disattesa la sentenza del Tar del 2013, così come è rimasta lettera morta la prescrizione del Comitato Via della Regione Abruzzo n° 2275 dell'11 settembre 2013.

Addirittura - dice ancora Ferrante - il 21 settembre del 2017 la Regione Abruzzo con lettera ufficiale indirizzata anche al presidente della Tua, dichiarava e prendeva atto delle gravissime barriere architettoniche esistenti sul tracciato e ne ordinava l'abbattimento con il supporto dell'Associazione Carrozzine Determinate. Oggi, invece, come per magia, le barriere non esistono più. Sono centinaia le barriere architettoniche da eliminare", conclude Ferrante. (ANSA).