Covid: psicologo, rabbia piazze è frutto sforzi vani

(ANSA) - PESCARA, 30 OTT - "La rabbia che vediamo nelle piazze, in questi giorni, si manifesta come una risposta emotiva derivante dal non sentirsi protetti nonostante gli sforzi compiuti nel corso del primo lockdown". Così Marco Simone, psicologo e psicoterapeuta familiare a Pescara, in merito alle ripercussioni dell'emergenza pandemica sui comportamenti dei cittadini.

"Durante il primo lockdown la paura e l'angoscia nei confronti dell'ignoto sono state affrontate attraverso processi di dipendenza, dunque riponendo fiducia nelle istituzioni e rispettando le disposizioni, anche se ciò comportava uno sconvolgimento del nostro stile di vita e delle nostre progettualità - prosegue Simone - mentre ora la frustrazione nel vedere che le soluzioni adottate risultano vane e l'angoscia che ne deriva rischiano di non permettere un'accettazione quiescente, come dimostrano le reazioni e le proteste di questi giorni".

Lo psicologo sottolinea che "le reazioni, in questa fase, risultano spesso caratterizzate da due fenomeni differenti, ovvero la negazione, che è un meccanismo di difesa arcaico attraverso il quale l'individuo si difende dall'esperienza, scindendo il pericolo dalla propria esperienza di vita, e la rabbia, che si manifesta come una risposta emotiva derivante dal non sentirsi protetti nonostante gli sforzi compiuti".

Secondo Simone "la rabbia in realtà risulta essere una risposta più matura e più evoluta, perché è indicativa di un contatto con l'esperienza dolorosa, è un'emozione nobile che trova legittimità nella percezione del tradimento della fiducia riposta in chi ci doveva proteggere". (ANSA).