Comune covid free Parco d'Abruzzo.Sindaco, rispettate regole

(ANSA) - OPI, 30 OTT - E' uno dei pochi comuni abruzzesi che può vantare il record di essere rimasto immune dal virus. Si tratta del piccolo paese di Opi, una delle perle del Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise, di circa quattrocento anime, che fin dall'inizio della pandemia non ha mai registrato contagi. "Abbiamo sostanzialmente una sorta di distanziamento naturale perché siamo un piccolo paese - dice il sindaco Antonio Di Santo - Ma devo dire che il merito è dei cittadini che hanno rispettato le regole tenendo un atteggiamento prudente". C'è da sottolineare che Opi, pur con quattrocento residenti, ha un flusso notevole di turisti con circa duemila unità al giorno facendo riferimento ai due camping nel territorio comunale, a due alberghi e ai bed and breakfast, quasi sempre al completo.

"Anche nel settore turistico siamo stati previdenti creando insieme alla Dmc Alto Sangro un servizio sanitario ad hoc.

Abbiamo firmato un protocollo, già prima dell'estate, che ha portato alla realizzazione di un'apposita segnaletica sui servizi messi a disposizione dei turisti e in più in questa cartellonistica c'è la raccomandazione alla massima prudenza.

Abbiamo sollecitato gli operatori della ricettività ad essere rispettosi delle regole di precauzione anticoronavirus e tutto questo ha consentito a paesani e turisti di restare immuni".

"Sicuramente è un primato positivo quello nostro- conclude il sindaco di Opi - siamo orgogliosi e felici e di questo ringrazio ancora i cittadini perché grazie a loro siamo un Comune libero dal covid. (ANSA).