Vescovo Ascoli si dimette, 'vado in monastero'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 OTT - Il vescovo di Ascoli Piceno Giovanni D'Ercole si dimette e va in un monastero. Lo annuncia lui stesso in un video sui canali social della diocesi. D'Ercole definisce la sua rinuncia, che deve essere accolta dal papa, "una scelta difficile, sofferta ma profondamente libera, ispirata al servizio della Chiesa e non al mio interesse personale". "In un momento difficile come questo - aggiunge - in cui regna confusione nella nostra società, in cui c'è tanta paura, io credo, sento profondamente il bisogno di dedicarmi ala preghiera. Entro in un monastero - annuncia - dove potrò accompagnare il cammino della Chiesa in un modo più intenso, nella meditazione, nella contemplazione e nel silenzio. Quando avrò percorso questo periodo in monastero - seguita -, poi mi aprirò a tutte le prospettive che il signore vorrà darmi. Sento che in questo momento dio mi chiama a fare un passo perché possa rendere servizio in questo modo".

D'Ercole ringrazia "tutti coloro che mi hanno voluto bene e che continuano a volermi bene. Io vi rinnovo tutta la mia stima, tutto il mio affetto e soprattutto - sottolinea - siate certi non abbandono nessuno ma sarò ancora più vicino alla diocesi, a ciascuno di voi con la mia preghiera, perché in questo momento sento profondamente che solo dio può essere la speranza affidabile su cui poggiare ogni nostro passo verso un futuro che qualche volta appare molto incerto ma che alla luce di dio sarà sicuramente segnato dalla sua vittoria, la vittoria di cristo.

Vi prego quindi - conclude il vescovo - di considerare queste mie dimissioni come un atto di fede e un segno di amore più grande verso tutti". (ANSA).