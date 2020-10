Pallamano: Italia-Norvegia a Pescara l'8 novembre

(ANSA) - PESCARA, 29 OTT - Dieci giorni separano la Nazionale maschile dal debutto nel Gruppo 6 di qualificazione agli EHF EURO 2022 di Ungheria e Slovacchia. Nonostante l'emergenza sanitaria è stato confermato che il prossimo 8 novembre, la Nazionale Italiana di pallamano sarà in Abruzzo e riceverà al Pala Giovanni Paolo II di Pescara la visita della Norvegia vice-campione del mondo per il primo match del cammino nel girone. Il match, con inizio alle ore 18, si disputerà a porte chiuse a causa delle restrizioni dovute alla pandemia Covid-19.

Per entrambe le squadre il match coinciderà con l'esordio assoluto nel Gruppo 6: sia Italia che Norvegia, infatti, hanno subito il rinvio delle rispettive partite del 4 novembre rispettivamente contro Bielorussia e Lettonia. Il raduno della Nazionale in Abruzzo è fissato per il 1° novembre a Chieti Scalo, con la squadra che svolgerà una prima fase di lavoro al Pala Santa Filomena. Giovedì gli allenamenti si sposteranno a Pescara. La lista dei convocati comprende 19 atleti. Ci saranno anche i due abruzzesi, l'ala sinistra teramana Stefano Arcieri (1998) e il portiere angolano Andrea Colleluori (2000). (ANSA).