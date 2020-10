Covid: sindaco Isola a cittadini, seguite regole Dpcm

(ANSA) - PESCARA, 29 OTT - "Il mio messaggio alla cittadinanza di Isola è chiaro: mi sono raccomandato affinchè vengano rispettate le misure che già ci sono e che sono quelle del Dpcm. Nei giorni scorsi ho parlato sia col Prefetto di Teramo che con il presidente Marsilio per illustrare la situazione, ma è evidente che se la gente non rispetta la quarantena si corre il rischio di misure più restrittive".

Chiarisce così il suo pensiero il sindaco Andrea Ianni, dopo i rischi paventati che Isola del Gran Sasso possa diventare zona rossa.

"Ho ribadito - insiste il sindaco - specie ai commercianti di essere molto ligi, di 'tornare' all'attenzione di marzo, senza fare del terrore, perchè in qualche modo già siamo ad una specie di lockdown. Solo così, lo ripeto, potremo evitare misure più rigide". (ANSA).