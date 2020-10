Consiglio Molise, ok legge 'Trabucchi', ora sono beni culturali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 OTT - Il Consiglio regionale del Molise ha approvato, a maggioranza, la proposta di legge per valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del 'Trabucco molisano'. L'iniziativa legislativa si propone, in armonia con la L.R. 44/1999, di introdurre una diversa tipologia di valorizzazione dei trabucchi basata su eventi culturali e manifestazioni di promozione dei prodotti ittici locali. Il testo introduce anche la possibilità per i titolari di svolgere attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di prodotto ittico pescato dalla struttura stessa. Nella relazione si ricorda che, al momento, sulla costa molisana vi è un solo trabucco, ma si rileva che il Comune di Termoli, tramite apposito Piano, ha previsto la possibilità di costruirne altri 5 che andranno a completare la porzione di litorale già valorizzata con la costruzione del nuovo lungomare.

La norma stabilisce che la Regione persegua la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa promuovendo l'utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della conformità ai valori tradizionali. Prevede che i trabucchi e l'area circostante, fino a una fascia di 50 metri dal sedime, siano considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo in materia di beni culturali e paesaggio. L'attività preminente dei trabucchi deve essere quella finalizzata alla pesca per diletto e luogo di incontro. (ANSA).