Dpcm: Sgt riapre piscina per agonisti, Naiadi restano chiuse

(ANSA) - PESCARA, 27 OTT - Riapre agli agonisti la piscina della Sgt Sport di S.Giovanni Teatino (Chieti), mentre gli impianti de 'Le Naiadi' restano chiusi: in seguito alla pubblicazione del nuovo dpcm, la Federazione Italiana Nuoto ha precisato che le attività di interesse nazionale sono quelle che coinvolgono i tesserati Fin di ogni settore e categoria di età nell'ambito delle competizioni inserite nei calendari e nei regolamenti federali delle singole discipline. Così tutti gli agonisti, fino alle categorie bambini, potranno tornare in vasca, in quegli impianti che, proprio in base alla comunicazione della Fin, riterranno di aprire nuovamente le piscine per far allenare, seppur a porte chiuse i tesserati Fin.

"Noi - spiega il direttore generale delle Naiadi Nazzareno Di Matteo - non possiamo riaprire per un numero limitato di atleti, considerando che tra l'altro i lavoratori sono stati messi in cassa integrazione. Per un impianto come il nostro sarebbe un grosso problema di economicità per cui aspetteremo con l'obiettivo, speriamo, di riaprire per tutti".

A San Giovanni Teatino ha invece riaperto questo pomeriggio la piscina gestita dalla Sgt, come spiega il presidente Luciano Di Nicola: "Dalle 15 abbiamo riaperto per i nostri agonisti. Per noi è un ulteriore e grosso sacrifico economico. Abbiamo la stragrande maggioranza dei lavoratori in cassa integrazione ma abbiamo riaperto per gli atleti che, come stabilisce il DPCM hanno diritto ad allenarsi, in sicurezza e a porte chiuse. In queste ore - conclude Di Nicola - stiamo avendo anche richieste di altre strutture di poter far allenare da noi i loro agonisti". Nelle prossime ore e prossimi giorni ci sarà un quadro più chiaro su eventuali altre apertura ad atleti agonisti. (ANSA).