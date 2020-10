Covid: Scuola Gdf L'Aquila conferma giuramento in streaming

(ANSA) - L'AQUILA, 27 OTT - In tempi di Covid anche il giuramento dei 916 nuovi allievi della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza dell'Aquila diventa online e con la mascherina. È un lontano ricordo delle migliaia di famigliari che giungevano da tutta Italia per festeggiare i nuovi cadetti.

"La procedura stabilità al riavvio dei corsi, è necessaria per salvaguardare la sicurezza degli allievi e di tutto il personale della scuola"- dice il colonnello Leonardo Ricci, comandante dei corsi della Scuola- "ad oggi nella scuola, su 2.168 allievi tra i 19-26 anni, ci sono 10 casi di positività, messi in isolamento, in attesa del risultato del tampone. Una situazione circoscritta e bloccata sul nascere grazie a un attento protocollo, attuato dal ritorno della popolazione di allievi (24 agosto). Oltre alle misure standard (mascherina, distanza e igienizzazione), le camerate hanno ridotto l'ospitalità da quattro a tre posti letto. Ogni allievo procede all'automisurazione della temperatura tutte le mattine, prima di lasciare la sua stanza. Gli allievi sono stati divisi nell'ambito della compagnia in sottogruppi, assimilabili a bolle, da cui non poter uscire. Eccetto per l'attività sportiva e per il consumo del pasto, da svolgere a distanza dai colleghi, in tutta la caserma vige l'obbligo della mascherina. È stato raddoppiata la presenza medica militare, sempre supportato anche da un medico civile. Infine la scuola ha destinato una palazzina alle eventuali emergenze Covid e si è dotata di un laboratorio di test sierologici interno, che consente il controllo costante e immediato degli allievi e del personale. Forti restrizioni sono state applicate alla libera uscita e i permessi sono concessi solo in caso di gravi motivi familiari e di salute.

Anche dopo il giuramento, agli allievi non sarà consentito uscire dalla caserma per festeggiare, un sacrificio necessario in questo momento", conclude Ricci. (ANSA).