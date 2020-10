In tv 'Economia circolare per la competitività responsabile'

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - In onda oggi, lunedì 26 ottobre alle 21.30, la seconda puntata di EconoMIA, il nuovo format televisivo di Confindustria Chieti Pescara nato dalla collaborazione con Rete8. Dopo la puntata di lunedì scorso, in cui si è parlato di impresa digitale, e-commerce e cybersecurity, sarà la volta de "L'economia circolare per la competitività responsabile". "Trenta minuti a puntata per condividere un momento di dialogo sull'impresa, uno spaccato di realtà e di visione di futuro" spiega il presidente dell'Associazione degli industriali Silvano Pagliuca. In studio stasera Alessandro Addari, presidente Piccola Industria di Confindustria Chieti Pescara, e Mirko Basilisco dell'azienda Dinamic Service. Da remoto in collegamento Giovanni Teodorani Fabbri, General Manager Fater Smart, che illustrerà la prima tecnologia al mondo in grado di riciclare il 100% dei prodotti assorbenti per la persona usati. Conduce Jenny Viant Gomez. Si discuterà anche di ecodesign per facilitare il riciclo, riduzione degli sprechi, approcci innovativi per affrontare la crescente scarsità di risorse e le pressioni ambientali legate al modello economico lineare. (ANSA).