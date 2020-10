Covid: Pescara,scatta chiusura, corso principale semideserto

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - Pescara con meno gente del solito nelle vie centrali qualche minuto dopo le 18, ora in cui, come disposto dal nuovo DPCM, bar, pub, ristoranti e pizzerie hanno dovuto abbassare le saracinesche. Corso Umberto, il corso per eccellenza del capoluogo adriatico, in quella che nei giorni normali è l'ora di punta, si è presentata con molta meno gente in strada. Qualche cliente non informato delle nuove norme ha avuto, qualche attimo prima delle 18 l'amara sorpresa di dover rinunciare al tradizionale aperitivo, dinanzi al diniego del gestore. Tutte abbassate le saracinesche anche in Corso Vittorio Emanuele e lungo la riviera. (ANSA).