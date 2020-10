Covid: Anci Abruzzo, fra poco strutture territoriali sature

(ANSA) - TERAMO, 26 OTT - "A fronte dell'aumento dei contagi un pò tutti i territori oggi, con gli attuali presidi, sono in sofferenza - ha detto il sindaco di Teramo e presidente Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto - e per quanto riguarda Teramo con questo trend tra pochi giorni satureremo sia il Mazzini che la struttura di bivio Bellocchio. Abbiamo dunque chiesto che l'ospedale Covid di Pescara diventi di riferimento regionale".

D'Alberto ha chiarito che nel frattempo si sta lavorando per l'individuazione di ulteriori presidi, visto che l'ospedale Covid di Pescara potrebbe comunque non bastare. "Marsilio ci ha assicurato che la scelta di ulteriori presidi - continua il sindaco di Teramo .- avverrà sulla base di dati tecnici senza alcuna interferenza politica. Noi abbiamo inoltre chiesto che in ogni caso non vengano sacrificate le altre prestazioni che non hanno a vedere con il Covid, per garantire il diritto alla salute di tutti i cittadini" (ANSA).