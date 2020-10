Covid: 7 giorni per un tampone, domani conferenza stampa Pd

(ANSA) - PESCARA, 26 OTT - "Fino a sette giorni per un tampone nella ASL di Pescara, nonostante gli sforzi del personale: sono le condizioni nelle quali migliaia di pescaresi sono costrette ad organizzare le proprie famiglie alle prese con la crescita dei contagi". Per questo domani ci sarà una conferenza stampa dei gruppi di centrosinistra al Comune di Pescara Partito Democratico, Lista Sclocco Sindaco e Pescara Città aperta convocano una conferenza stampa per domani, martedì 27 ottobre, alle ore 12 sulle scale di Palazzo di Città, in piazza Italia 1"per denunciare quanto sta avvenendo". (ANSA).