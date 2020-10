Covid-19: al momento 47 ricoverati in ospedale Chieti

(ANSA) - CHIETI, 26 OTT - Sono 47 complessivamente al momento i pazienti Covid ricoverati al policlinico di Chieti. Di questi 19 sono nel reparto Malattie Infettive, 13 in area Medica e 15 in Pneumologia. I nuovi pazienti che arrivano vengono 'appoggiati' al Pronto Soccorso, che è sotto pressione, e si cercano man mano posti e soluzioni per poterli ricoverare. In provincia di Chieti il numero dei positivi, in questa fase, è il più basso in Abruzzo, grazie anche a un sistema di contact tracing che non si è mai fermato, neanche in estate, e che, al momento, continua a tracciare con efficacia focolai e nuovi positivi. Tutto ciò si traduce anche in un contenimento dei ricoveri.

La Asl Lanciano Vasto Chieti, inoltre, ha attivato tre 'drive in', aperti dal lunedì al sabato - ad Atessa, a Gissi (orario 8-14) e a Ortona (orario 8-16) - che, nonostante lunghe file e qualche disagio, riescono a far fare il tampone in poche ore e dare risposte in tempi accettabili. (ANSA).