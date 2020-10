Covid:Marsilio a Conte,in Cdm velocizzazione lavori ospedali

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, sollecita il premier Conte affinché nel Consiglio dei ministri di domani vengano approvate anche le misure per velocizzare i lavori negli ospedali, perché, dice, "se non ci sbrighiamo, non faremo mai in tempo a evitare un nuovo blocco totale". In qualità di commissario delegato, Marsilio, in una lettera inviata a Conte e al ministro Speranza, illustra "un'alternativa di soluzioni" finalizzate a "realizzare l'interesse pubblico della tutela della salute nello svolgimento delle funzioni delegatemi". In particolare il governatore chiede l'"eliminazione della necessità di svolgere procedure di evidenza pubblica ove ricorrano motivate condizioni di urgenza" e la "possibilità di svolgere procedure che, pur essendo a evidenza pubblica (in tal senso si ritengono sufficienti anche le procedure ex art. 63 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.), possano definirsi nei tempi più ristretti possibile", ipotesi che andrebbe recepita "in apposito intervento normativo". (ANSA).