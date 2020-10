Covid: in Abruzzo 11 morti, mai così tanti da maggio

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Undici i decessi recenti legati al Coronavirus in Abruzzo. Si tratta di numeri analoghi a quelli registrati tra fine aprile e inizio maggio. E' il dato più alto registrato dal 14 settembre a oggi, dopo una tregua andata avanti per quasi due mesi. Il bilancio delle vittime sale così a 514.

I decessi recenti riguardano persone di età compresa tra 71 e 98 anni: otto erano residenti nella Marsica - pesa sul bilancio il focolaio che ha colpito la Rsa Don Orione dove si sono registrati oltre cento contagi, la maggior parte dei quali riguardanti gli anziani ospiti - uno in provincia dell'Aquila e due in provincia di Teramo. (ANSA).