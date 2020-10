Covid, 368 nuovi casi in Abruzzo, positivi oltre 4mila

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Sono 368 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore.

Sono emersi dall'analisi di 3.368 tamponi: è risultato positivo il 10,92% dei campioni analizzati, una delle percentuali più alte delle ultime settimane. Gli attualmente positivi superano quota quattromila, aumentano i ricoveri. Dei nuovi casi, 113 dei quali riferiti a tracciamenti di focolai già noti, 149 riguardano pazienti residenti o domiciliati in provincia di Teramo, 108 in provincia dell'Aquila, 52 nel Pescarese, 30 nel Chietino e due pazienti residenti fuori regione, mentre per 27 sono in corso accertamenti sulla provenienza.

Gli attualmente positivi, 343 più di ieri, sono 4.085: in ospedali sono ricoverati complessivamente 263 pazienti, 17 in più; 18 le persone in terapia intensiva. I guariti sono 3.469 (+14). I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 2 mesi e 95 anni. (ANSA).