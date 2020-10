Coronavirus, giocatore Pescara Bellanova torna negativo

(ANSA) - PESCARA, 25 OTT - Almeno una buona notizia in casa Pescara, dopo la sconfitta di ieri con il Frosinone. Il difensore Raul Bellanova, giocatore anche della under 21, che il 12 ottobre scorso era risultato positivo al coronavirus, durante il ritiro con gli azzurrini è tornato negativo. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore sul suo profilo Instagram nel pomeriggio. Il terzino ventenne dunque potrà essere a disposizione per la gara dei biancazzurri in casa del Lecce nel posticipo di lunedì 2 novembre. (ANSA).