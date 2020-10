Coronavirus: altri 5 decessi Rsa Avezzano,bilancio sale a 12

(ANSA) - L'AQUILA, 25 OTT - Altri cinque morti in due giorni nella Rsa dell'istituto don Orione di Avezzano (L'Aquila) dove, nelle scorse settimane, si è sviluppato un focolaio che ha causato complessivamente la morte di dodici anziani. Dei cinque nuovi decessi, uno è avvenuto dopo il ricovero in ospedale, gli altri al primo piano della Rsa, dove è stato creato un reparto covid. Secondo fonti sanitarie, nella struttura che ospitava 120 persone, le condizioni degli altri 73 positivi sarebbero sotto controllo. I 35 negativi che sono stati isolati al terzo piano sono in buone condizioni. Al momento del divampare del focolaio, sono stati 102 i contagi, 85 anziani e 17 delle 60 persone dello staff medico e paramedico. La Rsa è stata commissariata dalla Asl in seguito alla richiesta del sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Nella struttura c'è stata anche un'ispezione dei carabinieri dei Nas, il cui risultato non è ancora noto. (ANSA).