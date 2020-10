Salone Studente di Abruzzo e Molise sarà online, al via il 26

(ANSA) - PESCARA, 24 OTT - Dopo 14 edizioni in presenza, dal 26 al 30 ottobre il Salone dello Studente di Chieti e Pescara si terrà online, in collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara. Su https://www.salonedellostudente.it/events/salone-di-chieti-pesca ra-2019/ stand virtuali di accademie, its e atenei; percorsi espositivi interattivi, sale workshop per seguire presentazioni, incontri e webinar interattivi, test attitudinali da provare.

Anche i docenti hanno un loro spazio con incontri di confronto e aggiornamento. In programma 33 presentazioni di offerte formative post-diploma di Abruzzo e Molise e del resto d'Italia.

"Abbiamo subito accolto la proposta del Salone dello Studente di partecipare digitalmente a questa nuova edizione - spiega Tosca Chersich, dirigente Area Promozione dei servizi alle imprese ed al territorio della Ccia Chieti e Pescara - È il momento di ripensare le occasioni di dialogo e confronto, ma non di rinunciare a cultura e formazione. Da marzo abbiamo organizzato decine di webinar con il tutto esaurito, a testimonianza di una sete di conoscenza e rinnovamento che nessuna pandemia potrà mai sottrarci." Il Salone è valido come Pcto, Percorso per le competenze trasversali per l'orientamento e le scuole possono ricevere attestati iscrivendosi a salonedellostudente@class.it.

