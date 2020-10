Corridoio Adriatico, intesa Abruzzo, Marche, Molise e Puglia

(ANSA) - PESCARA, 24 OTT - Un protocollo d'intesa per definire una strategia unitaria di sviluppo, da sottoporre al Governo, sui temi legati al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale è stato siglato a Pescara dalle Regioni Abruzzo, Marche e Molise. A siglare l'intesa sarà presto anche la Regione Puglia: il presidente, Michele Emiliano, non ha partecipato all'incontro perché trattenuto in Puglia dalla gestione dell'emergenza Covid-19. Intervenuto in collegamento video il capo di Gabinetto Claudio Michele Stefanazzi. Alla riunione tecnica che ha preceduto la conferenza stampa hanno preso parte i presidenti delle Regioni Abruzzo Marco Marsilio, Marche Francesco Acquaroli, Molise Donato Toma e l'assessore pugliese ai Trasporti Giovanni Giannini. "Abbiamo condiviso un protocollo per lo sviluppo del Corridoio Adriatico - ha esordito Marsilio - ed è forse la prima volta che si fa un ragionamento di così ampio respiro. Una situazione nuova che mette le Regioni nelle condizioni di proporre al Governo e all'Europa il tema del recupero del divario infrastrutturale che colpisce la dorsale adriatica centromeridionale". (ANSA).