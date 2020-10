Sisma L'Aquila: Legnini, da Governo continuità ricostruzione

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - "Il Governo si è fatto carico di garantire la continuità della programmazione finanziaria degli interventi nei due crateri con risorse molto rilevanti". lo ha detto il Commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini che oggi ha preso parte all'incontro promosso dal Presidente del Consiglio Prof Conte con i Sindaci, il Presidente della Regione, i parlamentari e i rappresentanti della governance della ricostruzione del 2009.

Per Legnini si è trattato di un confronto importante anche per "proseguire nel percorso di convergenza tra i due processi di ricostruzione, processo che stiamo portando avanti e che riguarda sia il doppio cratere che una futura struttura centrale con funzioni di governo di tutte le ricostruzioni. Si tratta di un obiettivo tanto più importante per il Paese in vista della possibilità, confermata oggi dal Presidente Conte, di utilizzo di una quota di risorse del Recovery Fund per obiettivi sui quali stiamo lavorando d'intesa con il Dipartimento Casa Italia e con le Regioni. Complessivamente si tratta di passi avanti molto importanti per le ricostruzioni, che vanno ascritti ad un forte impegno messo in campo negli ultimi mesi dal Governo e dal Parlamento".

"Oltre ai temi legati alla sovrapposizione dei due crateri nel territorio abruzzese - chiarisce il Commissario - si è trattato di una giornata di confronto molto importante per l'Abruzzo e per il Centro Italia, perchè con la legge di bilancio, che è stata varata in questi giorni dal Governo e che presto approderà in Parlamento, saranno stanziati nuovi fondi sia per la ricostruzione privata e pubblica del 2009 (2,7 miliardi) che per la ricostruzione pubblica del sisma 2016/2017 (1,6 miliardi), fondi questi ultimi che si aggiungono alle importanti risorse già disponibili per il Centro Italia pari a circa 2,5 miliardi già impegnati ed a quelli destinati alla ricostruzione privata (6,1 miliardi)". (ANSA).