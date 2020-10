Pier Francesco Pingitore ed Enrico Melozzi a 'Interno8'

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - Il Maestro Pier Francesco Pingitore e il violoncellista e compositore Enrico Melozzi saranno i protagonisti della seconda puntata di "Interno8", in onda stasera alle 21 su Rete8 e relativi canali social. Patron di divertenti spettacoli al Salone Margherita con la compagnia "Il Bagaglino" da lui fondata, Pingitore presenterà il suo libro "Memorie dal Bagaglino - Diario intimo di un Cabaret" (Masciulli Edizioni). Melozzi all'ultimo Festival di Sanremo ha diretto 4 artisti e curato 8 orchestrazioni. Attualmente è impegnato con un'opera teatrale accanto a Rocco Papaleo. A dirigere il condominio di "Interno 8" Paola De Simone, affiancata da Luca Pompei, con le parodie di Tiziana Di Tonno e incursioni musicali di Alessandro De Berardinis. E poi i consigli del pizza-chef Luciano Passeri dalla sua cucina. I telespettatori potranno interagire in diretta sulla pagina Facebook https:// www.facebook.com/Interno8.Rete8 e in quella ufficiale di Rete8 dove il programma sarà trasmesso in diretta. (ANSA).