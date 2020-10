Covid:in Abruzzo record di 1.500 nuovi casi in una settimana

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - In Abruzzo nell'ultima settimana si è registrato il dato record di 1.500 nuovi casi di coronavirus. Il confronto settimanale dimostra la rapida crescita dell'ultimo periodo: i nuovi casi erano stati 939 nella settimana dal 9 al 16 ottobre e 388 in quella dal 2 al 9 del mese. L'incremento, in 14 giorni, è stato del 286,6%. I ricoveri complessivi sono passati dai 107 di due settimane fa ai 244 di oggi, mentre le terapie intensive sono passate dalle 7 alle 16 unità.

Dai 487 decessi complessivi fino al 9 ottobre si è passati ai 503 di oggi (+16): sei i decessi dal 2 al 9 ottobre, quattro dal 9 al 16, e dodici dal 16 al 23. In rapida crescita anche gli attualmente positivi al virus, oggi 3.529: nell'ultima settimana se ne contano 1.369 in più; erano stati 911 in più nel periodo 9-16 ottobre e 311 in più dal 2 al 9 ottobre.

Nell'ultima settimana la provincia a far registrare più nuovi casi è stata quella dell'Aquila (+589), seguita da Teramo (+457), Chieti (+226) e Pescara (+214). (ANSA).