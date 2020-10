ANSA-IL-PUNTO/COVID Abruzzo a +234 casi, 1.500 in 7 giorni

(ANSA) - PESCARA, 23 OTT - Sono 234 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.299 tamponi: è risultato positivo il 7,1% dei campioni analizzati. Si registrano anche due decessi recenti: il bilancio delle vittime sale a 503. Nell'ultima settimana si è registrato il dato record di 1.500 nuovi casi di coronavirus. Il confronto settimanale dimostra la rapida crescita dell'ultimo periodo: i nuovi casi erano stati 939 nella settimana dal 9 al 16 ottobre e 388 in quella dal 2 al 9 del mese. L'incremento, in 14 giorni, è stato del 286,6%.

I ricoveri complessivi sono passati dai 107 di due settimane fa ai 244 di oggi, mentre le terapie intensive sono passate dalle 7 alle 16 unità. Dai 487 decessi complessivi fino al 9 ottobre si è passati ai 503 di oggi (+16): sei i decessi dal 2 al 9 ottobre, quattro dal 9 al 16, e dodici dal 16 al 23. In rapida crescita anche gli attualmente positivi al virus, oggi 3.529: nell'ultima settimana se ne contano 1.369 in più; erano stati 911 in più nel periodo 9-16 ottobre e 311 in più dal 2 al 9 ottobre. Nell'ultima settimana la provincia a far registrare più nuovi casi è stata quella dell'Aquila (+589), seguita da Teramo (+457), Chieti (+226) e Pescara (+214).

Dei 234 nuovi casi - 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti - 98 riguardano la provincia dell'Aquila, 62 quella di Teramo, 47 il Chietino e 35 il Pescarese (il totale è differente per questioni relative al riallineamento dei dati).

Il paziente più giovane ha 2 anni ed è di Giulianova (Teramo), il più anziano è una 90enne di Vasto (Chieti). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46: 12 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo.

Con 15 nuovi casi, L'Aquila - nel capoluogo di regione il virus sta circolando rapidamente - per la prima volta negli ultimi giorni non è la città con il maggior numero di contagi recenti. Viene infatti superata da Avezzano, dove si registrano 16 nuovi casi. Al terzo posto ci sono Pescara e Pineto (11). Tra le altre località abruzzesi con più casi ci sono Celano (9), Teramo (7), Chieti, Collelongo, Francavilla al Mare, Vasto, Villalago, Villavallelonga (6), Lanciano, Ortona, Sant'Egidio alla Vibrata, Spoltore e Tortoreto (5).

Gli attualmente positivi sono 153 in più e salgono a quota 3529: 228 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 16 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 3.285 (+133) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.293 (+79).

Dei 7.325 casi complessivi registrati in Abruzzo, 1761 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+98 rispetto a ieri), 1.516 in provincia di Chieti (+47), 2356 in provincia di Pescara (+35), 1588 in provincia di Teramo (+62), 53 fuori regione (invariato) e 51 (-8) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. (ANSA).