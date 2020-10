Un vastese in associazione nazionale trasporti Confindustria

(ANSA) - PESCARA, 22 OTT - Gianluca Ravasini, responsabile della sede di Vasto di Confindustria Chieti Pescara, è stato eletto probiviro dell'Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici (Anita) del sistema Confindustria. "E' un risultato che accende ulteriormente i riflettori su una realtà, quella del Vastese, per cui ci adoperiamo da sempre" dichiara il presidente di Confindustria Chieti Pescara Silvano Pagliuca.

Sulle sedi associative di Vasto e Val di Sangro Pagliuca svolge periodicamente incontri con gli imprenditori. Ravasini si occupa dell'area trasporti ed energia. Le imprese di autotrasporto e logistica si preparano a declinare temi come innovazione, digitalizzazione, ambiente centrali nel Piano di ripresa dell'Italia che il governo sta mettendo a punto nel quadro dei finanziamenti europei. "Durante la pandemia, gli autotrasportatori hanno dimostrato di essere essenziali per la vita di famiglie e imprese rimaste attive - osserva Ravasini - Trasporto e logistica hanno un ruolo strategico nel rilancio dell'economia. Ora va posta attenzione a sostenibilità ambientale, rinnovo delle flotte e carburanti puliti".

Confindustria Chieti Pescara è rappresentata nel settore anche dal socio Sergio Rattenni, che siede nel Consiglio generale di Anita. (ANSA).