Covid: in Abruzzo 306 nuovi casi e un morto

(ANSA) - PESCARA, 22 OTT - Sono 306 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. Si tratta, ancora una volta, del dato più alto mai registrato. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 3.149 tamponi: è risultato positivo il 9,68% dei campioni analizzati. Si registra anche un decesso recente, una 75enne di Pescara: il bilancio delle vittime sale a 501. Superati complessivamente i settemila casi dall'inizio dell'emergenza: sono 7.091.

Dei 306 nuovi casi - 145 dei quali sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti - 127 riguardano la provincia dell'Aquila, 100 quella di Teramo, 45 il Chietino, 36 il Pescarese e uno un paziente residente fuori regione (il totale risulta differente per questioni riguardanti il riallineamento dei dati). Il paziente più giovane ha sette mesi ed è dell'Aquila, il più anziano è una 94enne della Marsica. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 43: dodici in provincia dell'Aquila, tre in provincia di Pescara, sei in provincia di Chieti e 19 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 285 in più e salgono a quota 3.376. (ANSA).